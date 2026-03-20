スザンヌ、長男の小学校卒業を報告「ランドセルをおろす日が来るなんて」
タレントのスザンヌが19日にインスタグラムを更新。長男の小学校卒業を報告した。
【写真】スザンヌ、長男と笑顔の手つなぎショット
スザンヌが「息子の小学校卒業式でした」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、息子と手をつなぐ様子やにこやかな表情で息子の卒業を祝福する姿が収められている。
投稿の中でスザンヌは「ランドセルをおろす日が来るなんて…ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」と振り返り「春からは中学生。どんな道を選んでも、その一歩一歩を信じて、これからもずっと、一番の味方でいさせてね。卒業おめでとう」とコメントしている。
彼女の投稿にファンからは祝福と共に「スザンヌさんまずは小学校6年間子育てお疲れ様でした」「息子さんとの思い出はスザンヌさんにとって何よりも大切な宝物ですね」「文章読んでて涙…」などの声が集まっている。
■スザンヌ
1986年10月28日生まれ。熊本県出身。『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）でのおバカ回答が話題となりブレイク。2007年9月、同番組で共演した里田まい・木下優樹菜と企画ユニット 『Pabo』を結成しCDデビュー。2011年に福岡ソフトバンクホークス（当時）の斉藤和巳と結婚。2014年に第1子を出産。2015年には斉藤と離婚している。また、2021年には通信制の第一薬科大学付属高等学校に再入学。2022年4月に同校を卒業した。
引用：「スザンヌ」インスタグラム（@suzanneeee1028）
【写真】スザンヌ、長男と笑顔の手つなぎショット
スザンヌが「息子の小学校卒業式でした」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、息子と手をつなぐ様子やにこやかな表情で息子の卒業を祝福する姿が収められている。
投稿の中でスザンヌは「ランドセルをおろす日が来るなんて…ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」と振り返り「春からは中学生。どんな道を選んでも、その一歩一歩を信じて、これからもずっと、一番の味方でいさせてね。卒業おめでとう」とコメントしている。
■スザンヌ
1986年10月28日生まれ。熊本県出身。『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）でのおバカ回答が話題となりブレイク。2007年9月、同番組で共演した里田まい・木下優樹菜と企画ユニット 『Pabo』を結成しCDデビュー。2011年に福岡ソフトバンクホークス（当時）の斉藤和巳と結婚。2014年に第1子を出産。2015年には斉藤と離婚している。また、2021年には通信制の第一薬科大学付属高等学校に再入学。2022年4月に同校を卒業した。
引用：「スザンヌ」インスタグラム（@suzanneeee1028）