プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰。お笑いタレントやす子へのＳＮＳ投稿問題で活動休止していた期間について言及した。

番組内でこれまでのキャリアについて触れると、フワちゃんはお笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月に芸能活動を休止した当時を振り返った。「１年半前ですね、ご迷惑をお掛けしました」と両手を合わせて申し訳なさそうな表情を浮かべた。これに曜日コメンテーターとして出演した歌手の中尾ミエが、「こうやって出てくると、ブランクも帳消しになっちゃうね」とフォローされると「嬉しいな、ミエさんは」と感謝した。さらに中尾は「１年や２年、どうってことないわよ」「ちょっと昼寝していたようなもんよ」と擁護を続けた。

これまでの期間はネガティブになって落ち込んだか、とい質問に「私、落ち込まないんですよ」と“フワちゃん節”全開。ＭＣの垣花正アナウンサーから「周りの人とかはどうでした？ ガラッと変わっちゃった人とかいました、態度とかが？」と聞かれると、「全然。みんなすごい支えていただいて、優しい友達ばっかりだったんですけど。私の周りのスタッフ、マネジャーさんとか、メイクさん、スタイリストさんとか、そういう支えてくれるみんなの生活ごと、ちょっと支障与えちゃったなって。反省というか申し訳ないなって思って、ちょっと悲しくなりました」と正直な思いを口にした。

番組では「フワちゃん あの日までの歴史」のタイトルでフワちゃんのキャリアを振り返った。これに「うれしいことも、悲しいこともある。変な人生でした」と語っていた。