ハロー！プロジェクトで知られる芸能事務所「アップフロント」が主催するイベント「木下グループＰｒｅｓｅｎｔｓ カーボンニュートラルを考える２０２６ ｂｙ ＳＡＴＯＹＡＭＡ＆ＳＡＴＯＵＭＩ ｍｏｖｅｍｅｎｔ」が２０日、千葉・幕張メッセで開幕した。

環境問題や地域創生、地域活性化などへの理解を深めることを目的とした毎年恒例のイベント。今年も例年に続いて「カーボンニュートラルを考える」をテーマに自治体や民間企業によるブースが展開された。

ハロプロメンバーもステージ上で「カーボンニュートラル」の取り組みを伝え、「ロージークロニクル」のリーダー・橋田歩果は「「お家の横の花壇でバラの花を植えています」と紹介。「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ」のリーダー・斉藤円香は「デカボスコア（二酸化炭素の削減率を数値化した指標）１００％オフを目指して、お弁当を毎日完食しています」。Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅのリーダー・段原瑠々は「メンバーからタンブラーをプレゼントでもらったんですけど、愛用して使っています」と明かした。

この日は堀内孝雄など同事務所所属のタレントが勢ぞろい。ＯＧの里田まいも１３年ぶりにハロプロのイベントに登場し、集まったファンからは驚きの声が上がっていた。