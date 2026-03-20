テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１９日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は、開幕を目前に控えたプロ野球の「俺が語りたい以前以後」。オードリー・春日俊彰、エバース・町田和樹、佐々木隆史、バッテリィズ・エース、寺家、たくろう・赤木裕、きむらバンドら、野球ファンの芸人たちが集結し、球史に残るターニングポイントを語り合った。

町田は「オレ（子ども）がマネしたいマン振り選手は“小笠原”以前以後」として、幼少期は日ハムや巨人で活躍した「ミスター・フルスイング」小笠原道大氏に憧れていたと話した。

「マン振り」とは全力（マンパワー）で振り切るスイングのことで、小笠原氏は豪快なフルスイングを代名詞に首位打者・最多安打・最優秀選手各２回、本塁打王・打点王・最高出塁率各１回、ベストナイン７回と輝かしい成績を残した。

町田は「（フルスイングの打者は）前もいましたけど、ここまではなかったです」と熱弁。「中学校のときに、あれを見て。僕は７番レフトだったんですけど、もうマン振りしてやろうと。試合で本当にマンキンで振って。三振して帰ってきて。監督に『立場をわきまえろ…』って言われて」と笑わせていた。