『マジルミエ』第2期、最新キービジュアル＆桜木カナキャラクタービジュアル公開 第1期再放送も
7月から日本テレビ系にて全国放送されるテレビアニメ『株式会社マジルミエ』の第2期キービジュアル、主人公・桜木カナ（cv.ファイルーズあい）の第2期版キャラクタービジュアルが公開された。
【画像】なんか大人っぽくなってる？桜木カナ第2期版キャラクタービジュアル
第2期キービジュアルは、夜のビル群を背に、第2期で活躍する魔法少女たちが凛々しく描かれた。
また、4月12日から毎週日曜午後11時30分〜TOKYO MXほかにて第1期が再放送されることも決定した。
本作は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション漫画が原作。
物語は就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナがヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会うところから始まる。就職活動に苦戦し、すっかり自信を無くしていたカナは災害現場で“怪異”と戦う越谷を手助けしたことをきっかけに魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘する、という作品。
【画像】なんか大人っぽくなってる？桜木カナ第2期版キャラクタービジュアル
第2期キービジュアルは、夜のビル群を背に、第2期で活躍する魔法少女たちが凛々しく描かれた。
また、4月12日から毎週日曜午後11時30分〜TOKYO MXほかにて第1期が再放送されることも決定した。
物語は就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナがヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会うところから始まる。就職活動に苦戦し、すっかり自信を無くしていたカナは災害現場で“怪異”と戦う越谷を手助けしたことをきっかけに魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘する、という作品。
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