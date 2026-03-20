MAZZEL、『THE FIRST TAKE』初登場 「Only You」をピアノアレンジ「いろんな方が救われてくださったらいいな」
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELが、きょう20日午後10時にプレミア公開されるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』第649回に登場する。
【動画】一発撮りのピアノアレンジ！MAZZEL「Only You」
同コンテンツ初登場となるMAZZELは「Only You」を披露。メンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもある同楽曲をスペシャルピアノアレンジにて一発撮りパフォーマンスする。
MAZZELは「いろんな愛の形を肯定してくれる『Only You』という楽曲がたくさんの方に届いて、いろんな方が救われてくださったらいいなという気持ちを込めてMAZZEL一同歌わせていただきました」とコメントを寄せた。
【動画】一発撮りのピアノアレンジ！MAZZEL「Only You」
同コンテンツ初登場となるMAZZELは「Only You」を披露。メンバーのNAOYAがW主演を務めたドラマ『セラピーゲーム』のエンディングテーマでもある同楽曲をスペシャルピアノアレンジにて一発撮りパフォーマンスする。
MAZZELは「いろんな愛の形を肯定してくれる『Only You』という楽曲がたくさんの方に届いて、いろんな方が救われてくださったらいいなという気持ちを込めてMAZZEL一同歌わせていただきました」とコメントを寄せた。