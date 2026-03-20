宇垣美里『ヤンドク！』クランクアップに「のびのびと演じさせていただきました」【コメントあり】
俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）が23日に最終回を迎える。本作でクセ強医師を演じた俳優陣のクランクアップの様子が解禁となった。
【写真】火花が…橋本環奈と“バッチバチ”の宇垣美里
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
１クール走り抜けた今作には、毎話さまざまな医師が登場。放送中にはSNSでも関連ワードがトレンド入りを果たすなど、クセが強い医師たちが物語を盛り上げた。そんなクセ強キャラを演じた森崎ウィン、宇垣美里、八木勇征、葉山奨之が、橋本環奈らレギュラー出演者より一足先にクランクアップ。撮影を終えた際の感想コメントが到着した。第5話でセレブな整形外科医・岩崎沙羅（いわさき・さら）を演じた宇垣は「パリピなのに芯が強い沙羅という役が大好きで、のびのびと演じさせていただきました」とコメントした。
そして、各話を盛り上げたクセ強医師たちが最終話にも全員集合することが判明。それぞれどんなシーンでの再登場となるのか。
■宇垣美里コメント
「パリピなのに芯が強い沙羅という役が大好きで、のびのびと演じさせていただきました。本当に居心地の良い現場で大変たのしゅうございました。最終回もまた呼んでいただきありがとうございます。放送も楽しみにしております、ありがとうございました！いぇーい！」
【写真】火花が…橋本環奈と“バッチバチ”の宇垣美里
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
そして、各話を盛り上げたクセ強医師たちが最終話にも全員集合することが判明。それぞれどんなシーンでの再登場となるのか。
■宇垣美里コメント
「パリピなのに芯が強い沙羅という役が大好きで、のびのびと演じさせていただきました。本当に居心地の良い現場で大変たのしゅうございました。最終回もまた呼んでいただきありがとうございます。放送も楽しみにしております、ありがとうございました！いぇーい！」