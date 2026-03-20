『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』アニメ化で2027年1月放送 メインキャストに川島零士＆菱川花菜、制作はJ.C.STAFF

『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』アニメ化で2027年1月放送 メインキャストに川島零士＆菱川花菜、制作はJ.C.STAFF