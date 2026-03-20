「なにわ男子」の道枝駿佑さん、モデルで俳優の生見愛瑠さん、三木孝浩監督が『君が最後に遺した歌』の初日舞台挨拶に登場しました。



【写真を見る】【 なにわ男子・道枝駿佑 】生見愛瑠に「いたっけ？」ご飯に同席も忘れられ猗瓩靴ぁ牒瓠―蕕涼影伴膠蕷撚荼開





道枝さんは舞台挨拶の直前にやっと公開した実感が湧いたと言い犒狆譴妨かう道中に実感が湧いてきて、いよいよ自分の主演作が届くのが貴重な機会だし、皆さんからどんなお声をいただけるのか楽しみ瓩箸砲辰海蝓

続けて、作品の魅力について牋Δ領呂辰得┐い鵑世覆辰憧兇犬覘甅牋讐察扮蕁Ю幻愛瑠）と春人(演：道枝駿佑)だけではなくて2人を見守る方々の愛情もすごくて、2人は愛されているんだなって凄く感じられるのが魅力瓩肇▲圈璽襪靴泙靴拭









一方、生見さんは今作でギターを披露するために1年半、どの現場にもギターを持参して練習を重ねたとのこと。狃蕕瓩討猟戦で自分に負けそうにもなった瓩反兇衒屬襪鉢牘蕕犬榛眠擦砲箸辰討浪山擇呂覆てはならないもので、妥協は許されなかった。やりがいを感じて貴重な経験をさせていただいた瓩抜脅佞靴泙靴拭

そんな生見さんの努力に監督は「謝らないといけないぐらい生見さんを過小評価していた」と本音を明かし、犖ているお客さんも「めるるってこんなお芝居ができるんだ」って新たな発見があると思う瓩叛篁拭４篤弔慮斥佞棒幻さんは牾萠呂砲覆蠅泙広瓩抜遒咾泙靴拭





イベントでは作品にちなみ「お互いの秘密」について共有する場面も。道枝さんは生見さんについて「地方での撮影が多かったので、現場付近のご飯屋さんをずっと検索していました」と告白。さらに生見さんの声掛けで撮影のメンバーでご飯に行くこともあったそうですが、生見さんは道枝さんに「いたっけ？」とまさかの確認。道枝さんは「いたよ」と主張すると猗瓩靴ぁ牒瓩繁困譴蕕譴討い燭海箸鮹欧ました。

道枝さんにとって初の単独主演映画となった本作は牴里鬚弔る畛間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ二人の爐燭辰10年間の恋瓩鯢舛い心粁淺死のラブストーリーです。

【担当：芸能情報ステーション】