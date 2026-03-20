お気に入りの毛布ロールに寄り掛かりながら器用に眠っていたというポメプーさん。ぬいぐるみと見間違えてしまうほど、反則級に可愛い寝姿が話題になっているのです。

悶絶必至、AI画像やぬいぐるみと疑われてしまうその光景は記事執筆時点で303万回を超えて表示されており、14万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：毛布に寄りかかる犬→そのまま眠ってしまい…ぬいぐるみ過ぎる『寝姿』】

毛布に寄りかかって眠る犬

Xアカウント『@Fuwancho319』に投稿されたのは、ポメプー「ふわ」ちゃんのお姿。

ふわちゃんは、飼い主さんがベッドの上に準備しておいてくれるロールケーキのようにクルクルッと丸められた『毛布ロール』が大のお気に入りなのだといいます。

反則級の『可愛い寝姿』に反響

くつろぎ方はその日、その時によって異なるものの、この日はちょこんと上半身を乗せるようにして眠っていたのだそう。

角度のせいか…いつもよりも短く見えるおてて、まん丸なフォルム、気持ちよさそうな寝顔。ぬいぐるみだと言われれば納得してしまうそのお姿はあまりにも愛くるしいものだったのだそう。

ふわちゃんがみせた反則級の可愛い寝姿は、多くのユーザーを悶絶させることとなったのでした。

この投稿には「え、ぬいぐるみじゃないんですか？」「ぬいぐるみかと思った」「ガチャガチャとかのフィギュアに欲しい」「可愛すぎる」「テディベアみたいで可愛い」「燃料切れになってみたい」「モフモフ！」「まじもん？ぬいぐるみじゃないの？」などのコメントが寄せられています。

のんびり屋さんで甘えん坊な女の子の日常

2019年3月19日生まれのふわちゃんは、甘えん坊でのんびり屋さんなポメプーの女の子。飼い主さんが外出中は、お気に入りの毛布ロールの上でゆったりとくつろいでいることが多いのだとか。

飼い主さんとお出かけをしたり、お家でのんびりと過ごしたり。その日常を切り取った写真の数々は、AIやぬいぐるみを疑われてしまうほどのふわふわっぷり。

溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすふわちゃんのお姿は、ポメプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Fuwancho319」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。