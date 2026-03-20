2025年8月の大雨被害の影響で休業が続いていた金沢市の健民スポレクプラザ内にある石川県内唯一のアイスリンク。

修復工事を終え20日、営業を再開しました。

午前10時のオープンと同時に多くの家族連れらが訪れた、金沢市西泉にある健民スポレクプラザ。

2025年8月に発生した線状降水帯による大雨では近くを流れる伏見川が氾濫し、施設は1階部分が最大60センチ浸水。アイスリンクを作る冷凍機も水没する被害を受けました。

健民スポレクプラザ 山海良正館長「これだけのかさ上げ。1メートル上げた。以前はこれくらいまで水が来たけどその分1メートルでも大丈夫」

ポンプや不凍液のタンクなど他の冷凍設備も全て1メートルかさ上げし、大雨対策を徹底しました。

そして、ようやくこぎつけた今シーズンの営業開始。

半年かけてようやくこぎつけた営業開始 待ちに待った子供たちには笑顔も

半年間、富山県や福井県の施設まで練習に通っていたフィギュアスケートクラブの子どもたちにも笑顔が溢れます。

フィギアスケートクラブの生徒「とってもうれしい。県外だと練習時間がどうしても少なくなるので、これからみんなと先生と一緒にスケートをたくさん時間を使って滑りたい」「いつも練習しているところだから、県外のリンクよりも滑りやすかった」

健民スポレクプラザ 山海良正館長「大変喜んでいる。お客さんの喜んでいる顔を見て大変うれしい。気軽に来てもらいスケートを親しんで、これからもスケートをして欲しい」

21日と22日は一般の入場料が無料となっていて、今シーズンは6月30日まで営業します。