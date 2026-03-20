タレントのぺえが、長年愛してやまない女性ダンスグループへの熱狂的な想いを明かした。幼少期からのファンでありながら、2026年現在もなおその熱が冷めるどころか、新たな盛り上がりを見せているという。

【映像】ぺえがファンの女性グループ

3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

オープニングでは「ミュージックの日」にちなみ、MC陣がテンションを上げるために聴いている楽曲の話題に。稲田がアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』の主題歌「バリバリ最強No.1」を熱唱するなか、ぺえは「今日の朝はあれ聞いたよ。MAXの『Tacata'』」と告白。意外な選曲にスタジオが笑いに包まれるなか、「MAXは幼少期から好きだったんだけど、ここ最近また再ブームが来て。第6次MAXブーム」と、自身の「MAX愛」が現在進行形で爆発していることを明かした。

一方、実際に作詞を手掛け、ミュージックビデオが990万回再生を超えるヒットを記録しているRIHOに対し、ぺえは「名曲ね」とリスペクト。RIHOが「曲を作るっていうのはやっぱり難しい」とクリエイターとしての苦悩を語っていた。