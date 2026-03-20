恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』でカップルとなった中井大（ダイ）が、パートナーであるシュン（中西瞬）との間に描いている、真剣な将来のビジョンを明かした。

【映像】シュンとの近況

3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ロケ企画「本音はベッドの上で」の終盤、話題は「子どもが欲しいか」というセクシャルマイノリティ界隈でも分かれがちな家族観へと及んだ。これに対しダイは「俺はいつか、いずれ、欲しい」と真っ直ぐな瞳で告白。パートナーのシュンとも「どんなお家住もうか」といった未来の話とともに、子どもについても頻繁に話し合っているという。

ダイは「どんな形でもいい」と柔軟な考えを示しつつ、「あと10年後には……（子どもを迎えられるようにしたい）」と、具体的なタイムスケジュールを視野に入れていることを示唆。現在、自身の大学復学に伴いあえて別居という形をとっている二人だが、その選択もまた、将来の基盤を作るための前向きなステップであることを感じさせた。