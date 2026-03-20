「ウィナーズカップ・Ｇ２」（２０日、防府）

Ｇ２開催中の防府競輪場にＡｂｅｍａＴＶの藤田かんなアナウンサーが来場。取材のためにミックスゾーンなどに立ち寄った。

以前に「父が大工なので『かんな』と名付けられました」と命名の理由を明かした藤田アナは、前日（１９日）に山口県入り。「初めて山口県に来ました。前日は遅かったので、防府競輪場に寄れず、五重塔（国宝瑠璃光寺＝山口市）に言ってきました」とのこと。当日は「防府天満宮に寄ってから競輪場に来ました」と明かし、ミックスゾーンではこの日に２次予選で１着の清水裕友（山口）、吉田有希（茨城）らに取材を敢行した。その後は防府競輪マスコットキャラクターのホープ君と遭遇。笑顔でホープ君とツーショット写真を撮っていた。

２１日はＡｂｅｍａＴＶの「ＷＩＮＴＩＣＫＥＴグレードレースＳＰ〜ウィナーズカップ・準決勝〜」（１３時４５分〜１７時）に出演する。「ハマカーンの浜谷健司さんとＭＣです」とのこと。その他の出演者は団長安田（安田大サーカス）、神田伸一郎（ハマカーン）、ムーディ勝山、片岡沙耶、原つむぎ、榎原依那と元競輪選手で解説者の山田裕仁氏、有坂直樹氏。「しっかり取材しましたので、ぜひ見てください」とＰＲした。