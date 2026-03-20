クレーム対応を新人に丸投げ!? するとクセ強美容部員も予想外の展開に！／デパコスカウンターは今日も修羅場です
『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』（ユキミ/KADOKAWA）第7回【全27回】
【漫画】『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』を第1回から読む
百貨店のコスメ売り場でビューティーアドバイザー（BA）として働く桜城まち子。常にトップの売上を誇る彼女についた異名は「カウンターのお嬢」。誰もがカリスマBAとして崇めている――と思っているのは本人だけで、周囲からは「押し売りのお嬢」と言われていた!? 売り場の同僚は助け合う仲間ではなく、売上を競う敵でしかない！ 売り上げのためならなんだってする、憎めない悪女のデパコス職場コメディ『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』。デパートで美しく微笑むBAたちの修羅場をお楽しみください。
■クレーム対応
【漫画】『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』を第1回から読む
百貨店のコスメ売り場でビューティーアドバイザー（BA）として働く桜城まち子。常にトップの売上を誇る彼女についた異名は「カウンターのお嬢」。誰もがカリスマBAとして崇めている――と思っているのは本人だけで、周囲からは「押し売りのお嬢」と言われていた!? 売り場の同僚は助け合う仲間ではなく、売上を競う敵でしかない！ 売り上げのためならなんだってする、憎めない悪女のデパコス職場コメディ『デパコスカウンターは今日も修羅場です 〜BA下剋上物語〜』。デパートで美しく微笑むBAたちの修羅場をお楽しみください。
■クレーム対応