永瀬莉子、姪っ子との初対面ショット公開「どさくさに紛れて」自身の幼少期姿も披露「幸せが詰まってる」「完成度が既に高い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/20】モデルで女優の永瀬莉子が3月19日、自身のInstagramを更新。姪っ子と対面した際の様子や、自身の幼少期の写真を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役「眼差しが優しすぎて泣ける」姪っ子との初対面ショット
永瀬は「Myself lately 愛しの姪っ子と初対面の日の写真と、どさくさに紛れてbabyりこさん」とつづり、最近の自身の様子を報告。椅子に座り、大切そうに赤ちゃんを抱きかかえる永瀬の姿が収められており、傍らのテーブルには哺乳瓶も置かれている。また、自身の幼少期の写真も併せて投稿。自身の幼少期ショットについて、ストーリーズでは「髪の毛が伸びが遅すぎてしばらくこの長さが続いた幼少期」とつ説明した。
この投稿には「眼差しが優しすぎて泣ける」「莉子ちゃんが叔母さんなんて贅沢すぎる」「babyりこさんの完成度が既に高い」「幸せが詰まってる」「どちらも最高にキュート」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「御上先生」生徒役「眼差しが優しすぎて泣ける」姪っ子との初対面ショット
◆永瀬莉子、姪っ子と初対面ショット
永瀬は「Myself lately 愛しの姪っ子と初対面の日の写真と、どさくさに紛れてbabyりこさん」とつづり、最近の自身の様子を報告。椅子に座り、大切そうに赤ちゃんを抱きかかえる永瀬の姿が収められており、傍らのテーブルには哺乳瓶も置かれている。また、自身の幼少期の写真も併せて投稿。自身の幼少期ショットについて、ストーリーズでは「髪の毛が伸びが遅すぎてしばらくこの長さが続いた幼少期」とつ説明した。
◆永瀬莉子の投稿に反響
この投稿には「眼差しが優しすぎて泣ける」「莉子ちゃんが叔母さんなんて贅沢すぎる」「babyりこさんの完成度が既に高い」「幸せが詰まってる」「どちらも最高にキュート」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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