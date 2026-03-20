生見愛瑠、なにわ男子・道枝駿佑を“存在ごと忘れる”衝撃発言「え、いたっけ？」食事会エピソードに会場騒然【君が最後に遺した歌】
【モデルプレス＝2026/03/20】なにわ男子の道枝駿佑と女優の生見愛瑠が20日、都内で行われた映画『君が最後に遺した歌』初日舞台挨拶に、三木孝浩監督とともに登壇。撮影中のエピソードについて語った。
【写真】ワンコのようにファンサービスする道枝駿佑
地方ロケが多かったという本作。道枝は撮影期間中について「生見さんが、現場付近の美味しいご飯屋さんをずっと検索していた」と意外な一面を告白。生見は愛知が地元のため「地元飯が食べたくて、お肉とかいろいろ調べてました（笑）」と振り返った。
一方で、食事会の記憶をめぐってはまさかの展開に。道枝が「スタッフさんとみんなでご飯に行かせていただいた」と話すと、生見は「あれ？いたっけ？」と一言。道枝が「え、いたよ！」とすかさずツッコミを入れ、会場は笑いに包まれた。
三木監督が「牛タンしゃぶしゃぶを食べましたよね」と振り返るも、生見は「え？いたっけ？いないですよ？」と道枝不在説を主張。道枝も「牛タンしゃぶしゃぶはいないです、焼肉は行きました！」と応戦すると、生見は「あ〜、焼肉はいましたよね！びっくりした（笑）。どの話かと思った」と安堵の表情を見せた。
しかし三木監督が「牛タンしゃぶしゃぶも（道枝が）いたよ！」と再び訂正すると、道枝は「あ〜、いました！」と思い出し、生見に「いたよ！（笑）」とアピールしつつ「悲しい…（笑）」と存在を忘れられていたことにしょんぼり。息の合った掛け合いから、和気あいあいとした現場の雰囲気がうかがえた。
当初は人見知りで、食事に誘うことにも緊張していたという生見だが、撮影を通じて徐々に距離が縮まり、キャストやスタッフとの親睦も深まっていった様子。さらに、現場では道枝の誕生日サプライズも実施したようで、生見は「ほぼ初対面のタイミングでお祝いしたので、気まずいままケーキを渡しました（笑）」と振り返り、照れ笑いを浮かべながらエピソードを明かしていた
本作は、代わり映えのしない日常を送る主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）と出会ったことで、平凡な人生が大きく変わりはじめるラブストーリー。
“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描いた感動の物語。原作は、一条岬が手掛けた2作目の小説。監督は恋愛映画の名手・三木孝浩が務め、脚本にはラブストーリーの名匠・吉田智子、音楽は亀田誠治が担当し、豪華クリエイター陣が集結した。（modelpress編集部）
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◆生見愛瑠、道枝駿佑を“存在ごと忘れる”衝撃発言
地方ロケが多かったという本作。道枝は撮影期間中について「生見さんが、現場付近の美味しいご飯屋さんをずっと検索していた」と意外な一面を告白。生見は愛知が地元のため「地元飯が食べたくて、お肉とかいろいろ調べてました（笑）」と振り返った。
三木監督が「牛タンしゃぶしゃぶを食べましたよね」と振り返るも、生見は「え？いたっけ？いないですよ？」と道枝不在説を主張。道枝も「牛タンしゃぶしゃぶはいないです、焼肉は行きました！」と応戦すると、生見は「あ〜、焼肉はいましたよね！びっくりした（笑）。どの話かと思った」と安堵の表情を見せた。
しかし三木監督が「牛タンしゃぶしゃぶも（道枝が）いたよ！」と再び訂正すると、道枝は「あ〜、いました！」と思い出し、生見に「いたよ！（笑）」とアピールしつつ「悲しい…（笑）」と存在を忘れられていたことにしょんぼり。息の合った掛け合いから、和気あいあいとした現場の雰囲気がうかがえた。
当初は人見知りで、食事に誘うことにも緊張していたという生見だが、撮影を通じて徐々に距離が縮まり、キャストやスタッフとの親睦も深まっていった様子。さらに、現場では道枝の誕生日サプライズも実施したようで、生見は「ほぼ初対面のタイミングでお祝いしたので、気まずいままケーキを渡しました（笑）」と振り返り、照れ笑いを浮かべながらエピソードを明かしていた
◆道枝駿佑主演「君が最後に遺した歌」
本作は、代わり映えのしない日常を送る主人公・水嶋春人（道枝）が、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン・遠坂綾音（生見）と出会ったことで、平凡な人生が大きく変わりはじめるラブストーリー。
“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描いた感動の物語。原作は、一条岬が手掛けた2作目の小説。監督は恋愛映画の名手・三木孝浩が務め、脚本にはラブストーリーの名匠・吉田智子、音楽は亀田誠治が担当し、豪華クリエイター陣が集結した。（modelpress編集部）
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