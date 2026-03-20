大谷映美里（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/20】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が3月19日、自身のInstagramを更新。オフショルダースタイルを披露し、反響を呼んでいる。

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◆大谷映美里、オフショルコーデ披露


大谷は「にっこり」と愛らしい絵文字とともに、夜の街並みをバックにした複数枚の写真を投稿。大ぶりのフリルが印象的なアイボリーのオフショルトップスに、グレーのワイドパンツを合わせた甘さとスタイリッシュさが共存するコーディネートを披露しており、美しい肩と、チラリとウエストものぞいている。

また「かわいいツヤ肌にメイクできた」「好きなコスメを使ってメイクするとるんるんでいられるね」とメイクの出来具合にも満足していることを記している。

◆大谷映美里の投稿に反響


この投稿は「発光してる」「透明感すごすぎ」「陶器肌憧れる」「ビジュアルの完成度レベチ」「華奢」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

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