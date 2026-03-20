秋元真夏、イカと大根の煮物・とろたく…お手製和食に反響続々「料亭レベル」「盛り付けも綺麗」
【モデルプレス＝2026/03/20】元乃木坂46の秋元真夏が3月19日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「料亭レベル」お浸しに煮物…本格的な和食公開
秋元は「いつかのごはーん！」「お米が進みました とろたく好き」とつづり、海苔を添えたとろたく、お浸し、イカと大根の煮物といった、彩り豊かな3品の和食を披露。「＃割烹まなつ」とハッシュタグを添え、家庭的でありながら本格的な手料理を公開した。また、この投稿にはタレントの小倉優子も反応し、「食べたい」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「料亭レベル」「盛り付けも綺麗」「器のセンスがいい」「健康的で美味しそう」「これはお米が欲しくなる」「割烹まなつに予約したい」「自炊も完璧で尊敬」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂キャプテン「料亭レベル」お浸しに煮物…本格的な和食公開
◆秋元真夏、本格的な手料理披露
秋元は「いつかのごはーん！」「お米が進みました とろたく好き」とつづり、海苔を添えたとろたく、お浸し、イカと大根の煮物といった、彩り豊かな3品の和食を披露。「＃割烹まなつ」とハッシュタグを添え、家庭的でありながら本格的な手料理を公開した。また、この投稿にはタレントの小倉優子も反応し、「食べたい」とコメントしている。
◆秋元真夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「料亭レベル」「盛り付けも綺麗」「器のセンスがいい」「健康的で美味しそう」「これはお米が欲しくなる」「割烹まなつに予約したい」「自炊も完璧で尊敬」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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