ゼリーやパンで手軽に栄養補給！ 女性の体調管理を支える“インナーケア”アイテム

毎日を心地よく過ごすために、まず整えたいのは“ワタシ”のコンディション。女性の毎日をサポートしてくれるサプリメント、おやつ感覚で取り入れられるゼリーやパンなど、体のベースを底上げしてくれるアイテムをご紹介します。

Be-A ザ・サプリメント Mg

なんとなくの不調をケアするマグネシウムをおいしく摂取

PMSでイライラしやすい、気分が落ち込みやすい、疲れやすい…。そんななんとなくの不調は、マグネシウム不足が原因かも。溶けやすさにこだわったマグネシウムを配合したサプリで、不調をサポート。マスカット風味のチュアブルタイプで、手軽に取り入れられる。81g（1箱3袋入り・30日分） \5,400（Be-A JAPAN TEL. 0120-679-279）

FARTIM Ccycle

体内での吸収率にこだわったビタミンCと鉄分を配合

月経で失われやすく、不足すると慢性的な疲れなど不調の一因になる鉄分と、鉄分の吸収をサポートするビタミンCを組み合わせたサプリメント。リポソーム技術によって成分を効率よく届ける設計に。水なしでも摂取できるタイプなので続けやすい。90粒（30日分）通常単品 \4,590、定期初回 \1,650（ESTHお客様窓口 TEL. 0120-777-239）

nini 熟成発酵ザクロゼリー ザクロ・イチジク・ダマスクローズ

砂糖や添加物ゼロで美味！ 女性の体が喜ぶゼリー

古代ペルシャの時代から“奇跡の果実”と称されるザクロとイチジクを配合。ザクロは女性ホルモンに似た働きを持つといわれる成分が含まれ、女性特有の不調に寄り添ってくれる。また、イチジクに含まれるペクチンが内側から美と健康をサポート。ダマスクローズの優雅な香り。15g×7包入り \1,944〜（nini nini@ninicosme.com）

亜麻仁サイクル フェムサポートパン（プレーン、ドライフルーツ入り）

毎日の食事で始められる手軽なフェムケア習慣

亜麻仁に含まれるポリフェノールの一種、亜麻仁リグナンが女性特有の月のゆらぎに寄り添い、快適な毎日を応援。満足感がある香ばしい風味のパンで、手軽にフェムケアを。3個お試しセット（プレーン1個、ドライフルーツ入り2個） \966 ※初回限定1人1セット限り（グリコお客様センター TEL. 0120-917-111）

トコエル

女性特有のリズムに着目し、月経前の心と体をサポート

月経前の心と体に寄り添うトコエルは、ビタミンEの一種であるγ-トコフェロールやγ-トコトリエノールを含有。さらに、女性をサポートするエクオールや不足しがちなカルシウムも摂れる。1日分の個包装タイプで、飲み忘れしにくいのも◎。1袋3粒×7袋（7日分） \1,296（大塚製薬 お客様相談室〈トコエル〉 TEL. 0120-008018）