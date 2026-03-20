『ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』追加出演者が解禁 新山航希＆沖田絃乃＆アンジェラ芽衣＆深水元基が出演
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズをさかのぼる前日譚で木村魁希演じる熊手真白を中心に「先代ゴジュウジャー」を描く、TTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の追加キャストが発表された。
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター
「先代ゴジュウレオン／青十聖夜（アオト・セイヤ）」を演じるのは新山航希。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ第27話でも、熊手真白の過去に関わる重要な役どころで登場していたが、『ポーラー・ビギニング』ではついに変身し、熊手とともに戦う
「先代ゴジュウイーグル／糸切緑子（イトキリ・ミドリコ）」を演じるのは沖田絃乃。“何でも記憶する天才少女”として大人顔負けの力を発揮する緑子だが、純粋無垢な子供らしい一面も。『仮面ライダーガッチャード』（2023年）に登場した「冥黒の三姉妹」の長女・アトロポス役で、幼い見た目ながらも冷酷なキャラクターで強烈な印象を残した沖田。本作品では打って変わって、癒しの存在として先代ゴジュウジャーの結束に欠かせない役割を担う。
「先代ゴジュウユニコーン／黒羽ミサキ（クロバネ・ミサキ）」を演じるのはアンジェラ芽衣。占い師で殺し屋という裏表のあるキャラクターである黒羽ミサキ。自ら“殺し屋”を名乗るのには物語のクライマックスにも関わる深い理由がある。『仮面ライダーセイバー』（2020年）で仮面ライダーサーベラに変身する神代玲花を演じたアンジェラが、今度はスーパー戦隊シリーズの『ゴジュウジャー』で先代ゴジュウユニコーンとして身体を張ったアクションに挑む。
「先代ゴジュウティラノ／黄虎直斗（キトラ・ナオト）」を演じるのは深水元基。強面ながら心優しく面倒見の良い兄貴的な存在である黄虎直斗。総合格闘技の世界チャンピオン「黄金の猛虎」として知られ、熊手真白とは何度もタイマンで勝負する仲に。これまで硬軟さまざまな役を演じてきた深水がスーパー戦隊シリーズに初参加、先代ゴジュウティラノに変身する。
また、熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーが集結したポスタービジュアルと30秒予告も解禁。厳かな雰囲気のなか「先代」として威風堂々たる佇まいが印象的な圧巻のビジュアルにも注目だ。本作品の配信開始日が4月19日に決定した。
■コメント
【新山航希】
――オファーをもらった感想。
【新山】本当にうれしくて飛び上がりました（笑）。唯一、本編に出演していましたがまさかスピンオフとしてまた先代ゴジュウレオンを演じられる日が来るとは思っていなかったのですごくうれしかったです！でも顔合わせで周りを見たら全員ヒーロー作品経験者で正直ビビりましたがこの方々とできるという興奮もありました。僕にとって撮影前から忘れられない作品になること間違いないと感じていました。
――ファンへのメッセージ。
【新山】先代ゴジュウレオン・青十聖夜役、新山航希です。本編に引き続き、この世界で生きられること、すごく幸せですし皆様に見ていただけること、とてもうれしく思っています。この作品は僕にとっても皆様にとっても忘れられない作品になること間違いないです!!真白たちと生きた時間。本当に幸せでした。ナンバーワン!!『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ぜひご覧ください!!
【沖田絃乃】
――オファーをもらった感想。
【沖田】オファーをいただいた時は、すごく驚きました。また東映特撮作品に携わることができてうれしいです。撮影の時も、みんな優しくて、楽しかったです！
――ファンへメッセージ。
【沖田】今作では、ヒーロー側のかっこいい女の子を演じました。冷静で、時々子供らしい一面も垣間見える役柄なので、難しかったけど工夫して頑張りました！ぜひ！ご覧ください！
【アンジェラ芽衣】
――オファーをもらった感想。
【アンジェラ】『仮面ライダーセイバー』でお世話になってから、気づけばなんだかんだ毎年のようにお声がけいただいていて、今回もお話をいただけたことが本当にうれしかったです！まさか自分が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の、「先代ゴジュウジャー」として変身することになるなんて、正直夢にも思っていませんでした！スーパー戦隊シリーズ50周年という節目の作品でもあり、そんな特別なタイミングの作品に関われること、そしてその中で変身までさせていただけることに驚きと光栄な気持ちでいっぱいです。これまでのご縁がつながって今回のオファーをいただけたのかなと思うととてもうれしく、感謝の気持ちでいっぱいです！！
――ファンへメッセージ。
【アンジェラ】いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます！『セイバー』でのご縁から、こうして今もお仕事で関わらせていただけているのは、応援してくださる皆さんのおかげだなと改めて感じています。皆さんが見守ってくれているからこそ、こうして素敵なご縁や経験をいただけていると思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです!!これからも頑張りますので、引き続き温かく応援していただけたらうれしいです。これからもよろしくお願いします！
【深水元基】
オファーうれしかった〜！俺がゴジュウジャーになれるなんて！この年齢になってもうチャンスはないかと思ってました（笑）。変身の練習も家でウキウキしながらやりました！先代ゴジュウティラノは強いですよ〜！暴れまくったので期待してください。
【画像】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ポスター
「先代ゴジュウレオン／青十聖夜（アオト・セイヤ）」を演じるのは新山航希。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ第27話でも、熊手真白の過去に関わる重要な役どころで登場していたが、『ポーラー・ビギニング』ではついに変身し、熊手とともに戦う
「先代ゴジュウユニコーン／黒羽ミサキ（クロバネ・ミサキ）」を演じるのはアンジェラ芽衣。占い師で殺し屋という裏表のあるキャラクターである黒羽ミサキ。自ら“殺し屋”を名乗るのには物語のクライマックスにも関わる深い理由がある。『仮面ライダーセイバー』（2020年）で仮面ライダーサーベラに変身する神代玲花を演じたアンジェラが、今度はスーパー戦隊シリーズの『ゴジュウジャー』で先代ゴジュウユニコーンとして身体を張ったアクションに挑む。
「先代ゴジュウティラノ／黄虎直斗（キトラ・ナオト）」を演じるのは深水元基。強面ながら心優しく面倒見の良い兄貴的な存在である黄虎直斗。総合格闘技の世界チャンピオン「黄金の猛虎」として知られ、熊手真白とは何度もタイマンで勝負する仲に。これまで硬軟さまざまな役を演じてきた深水がスーパー戦隊シリーズに初参加、先代ゴジュウティラノに変身する。
また、熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーが集結したポスタービジュアルと30秒予告も解禁。厳かな雰囲気のなか「先代」として威風堂々たる佇まいが印象的な圧巻のビジュアルにも注目だ。本作品の配信開始日が4月19日に決定した。
■コメント
【新山航希】
――オファーをもらった感想。
【新山】本当にうれしくて飛び上がりました（笑）。唯一、本編に出演していましたがまさかスピンオフとしてまた先代ゴジュウレオンを演じられる日が来るとは思っていなかったのですごくうれしかったです！でも顔合わせで周りを見たら全員ヒーロー作品経験者で正直ビビりましたがこの方々とできるという興奮もありました。僕にとって撮影前から忘れられない作品になること間違いないと感じていました。
――ファンへのメッセージ。
【新山】先代ゴジュウレオン・青十聖夜役、新山航希です。本編に引き続き、この世界で生きられること、すごく幸せですし皆様に見ていただけること、とてもうれしく思っています。この作品は僕にとっても皆様にとっても忘れられない作品になること間違いないです!!真白たちと生きた時間。本当に幸せでした。ナンバーワン!!『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』ぜひご覧ください!!
【沖田絃乃】
――オファーをもらった感想。
【沖田】オファーをいただいた時は、すごく驚きました。また東映特撮作品に携わることができてうれしいです。撮影の時も、みんな優しくて、楽しかったです！
――ファンへメッセージ。
【沖田】今作では、ヒーロー側のかっこいい女の子を演じました。冷静で、時々子供らしい一面も垣間見える役柄なので、難しかったけど工夫して頑張りました！ぜひ！ご覧ください！
【アンジェラ芽衣】
――オファーをもらった感想。
【アンジェラ】『仮面ライダーセイバー』でお世話になってから、気づけばなんだかんだ毎年のようにお声がけいただいていて、今回もお話をいただけたことが本当にうれしかったです！まさか自分が『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の、「先代ゴジュウジャー」として変身することになるなんて、正直夢にも思っていませんでした！スーパー戦隊シリーズ50周年という節目の作品でもあり、そんな特別なタイミングの作品に関われること、そしてその中で変身までさせていただけることに驚きと光栄な気持ちでいっぱいです。これまでのご縁がつながって今回のオファーをいただけたのかなと思うととてもうれしく、感謝の気持ちでいっぱいです！！
――ファンへメッセージ。
【アンジェラ】いつも応援してくださっている皆さん、本当にありがとうございます！『セイバー』でのご縁から、こうして今もお仕事で関わらせていただけているのは、応援してくださる皆さんのおかげだなと改めて感じています。皆さんが見守ってくれているからこそ、こうして素敵なご縁や経験をいただけていると思うので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです!!これからも頑張りますので、引き続き温かく応援していただけたらうれしいです。これからもよろしくお願いします！
【深水元基】
オファーうれしかった〜！俺がゴジュウジャーになれるなんて！この年齢になってもうチャンスはないかと思ってました（笑）。変身の練習も家でウキウキしながらやりました！先代ゴジュウティラノは強いですよ〜！暴れまくったので期待してください。