プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、お笑いタレントやす子へのSNS投稿問題後の人間関係について明かした。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初めてだった。

芸能活動から離れた期間についても質問が。MCの垣花正からは「周りの人とかはどうでした？ガラリと変わっちゃった人はいましたか？態度とか」と、直球質問が飛んだ。

フワちゃんは「全然。みんな凄い支えていただいて、本当に優しい人たちばかりだった」と明かし、自粛期間中も気に掛けてくれた人が多かったという。一方で、スタッフには申し訳ない気持ちも吐露。「やっぱり私の周りのスタッフさん、マネジャーさん、メイクさんとか、スタイリストさんとか、そういう支えてくれている人の生活ごと、支障を与えちゃったということに関しては、反省というか、申し訳ないなって。悲しくなりました」と謝罪していた。