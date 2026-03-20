女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（月〜金曜午後5時）に生出演。22日に対戦するレジェンドレスラー・ジャガー横田（64）との初対戦に向けて意気込みを語った。

初対戦に向け「強い覚悟を持って、ワクワクを持ってやってまいりました」と切り出した。金曜コメンテーターの中尾ミエから「ジャガーは私の部下だから」とエールを送られ、フワちゃんは「言っておいてほしいな」と切り返した。ジャガー横田からは「リーダー」と呼ばれているという。

22日の対戦カードは「ジャガー横田、井上貴子、暁千華対堀田有美子、神取忍、フワちゃん」。

対戦を前に神取忍からの助言で「フワちゃん、ニンニクを食べろ」と言われたといい「笑っちゃったんですけど。ニンニクで勝てますか？」と笑顔を見せた。

24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰となった。

番組出演の肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレスラーになったフワちゃんです」と切り出した。水色のリングコスチュームにTシャツを合わせて出演。パンチをする姿を披露した。

金曜MCのミッツ・マングローブから「スタイルめっちゃよくなった。締まってますね」と絶賛されると、フワちゃんは「さすがにミッツ・マングローブは倒せないかも」とエルボーを繰り出すそぶりをした。さらに「『5時夢』のために、カラコンもツケマ（ツケ眉毛）もぶち込んできたからね」と笑顔を見せていた。

生放送の出演の感想を問われ「うれしすぎる。ずっとここ来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれ。知ってるにおい」と、トレードマークの「タメ口」は健在だった。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。