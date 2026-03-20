これ1台で趣味も仕事もOK！ 「デスク付きの寝室」になる軽バン

軽自動車市場で人気のスーパーハイトワゴン、スズキの「スペーシア」。その中でも個性的な魅力を放つのが、商用バンモデル「スペーシア ベース」です。コンセプトは、「遊びに仕事に空間自由自在」。軽バンと軽ワゴンを融合させた新ジャンルのモデルとして誕生しました。



荷物を運ぶ商用バンとしてだけではなく、大人の趣味や仕事に活用できる「基地」のようなクルマとして設計されており、車名にある「ベース」は、そんな想いを込められてネーミングされています。



どのようなクルマなのか、紹介します。

2022年8月に登場したスペーシア ベースは、スペーシアシリーズ4番目のモデルで、シリーズ唯一の軽商用車（4ナンバー）となります。

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荷室空間にはさまざまな工夫がこらされており、軽とは思えない、まさに大人の基地のような使い方が可能です。

標準装備の「マルチボード」を使って車内をさまざまなモードにアレンジできる点は大きな魅力となっています。大きさは長さ685mm×幅1130mmです。

ボードを上段にセットすれば、デスクワークもできるプライベート空間のできあがり。仕事でパソコンを使ったり、趣味の作業に使用したり、もしくはカフェのようにくつろぐことも叶います。

また、ボードを下段にセットして前席の背もたれを倒せば、自分だけのフルフラット空間もできあがります。アウトドアでの車中泊仕様にも簡単にアレンジ可能です。

エクステリアでは、スペーシアシリーズのなかでもエアロを装備した上級タイプ「スペーシア カスタム」と、SUVのようなタフ感を演出した「スペーシア ギア」をミックスさせたような仕上がりです。

インテリアでは、インパネカラーパネル、フロアコンソールトレー、フロントドアミドルポケット、リアクオーターポケットのアクセントカラーにグレーイッシュブルーを採用し、力強さを表現。

安全装備では、夜間歩行者検知機能付きのデュアルカメラブレーキサポートをはじめとする「スズキ セーフティ サポート」を全車標準装備としたほか、アダプティブクルーズコントロールや全方位カメラも採用しています。

さらに快適装備として、運転席・助手席のシートヒーターや、USB電源ソケット（Type-A／Type-C）も標準装備。

外部電源ユニットを使用すれば、キャンプ場や店舗などの電源と接続して、車内で最大1500Wまでの電化製品も使用可能です。

「ベース（基地）」のネーミングどおり、クルマを中心としたさまざまな過ごし方ができるように追求されています。

スペーシア ベースの販売価格（消費税込）は、147万1800円から174万4600円です。

4ナンバー登録となっていることで、維持費も格安で、趣味と仕事をこれ1台で両立できる魅力もあります。多種多様な機能を考えると、この価格設定はかなりコスパが良いのではないでしょうか。

海や山へのお出かけ、車中泊を想定した旅、そして仕事の相棒としてなど、スペーシア ベースでしか叶えられないカーライフを楽しめるでしょう。

ちなみにスペーシアシリーズは2023年にフルモデルチェンジを遂げたなか、スペーシア ベースは旧モデルのままとなっています。

そんななか、にわかに2026年9月頃にフルモデルチェンジされるのではないかという噂も立っており、新型ではより実用的で遊び心のつまったクルマに進化することは間違いないでしょう。引き続き、最新情報に注目したいところです。