Image: オスカージャパン株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

デジタルフォトフレームは便利そうだけど、液晶画面がちょっと……と感じてためらったことはありませんか？ そのモヤモヤ、実は多くの人が持っています。「E-ink AI Frame」 は、そこに正面から答えを出したプロダクトです。

光らないから、部屋に自然と馴染む

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一般的なデジタルフォトフレームはLEDバックライトを使っているため、どうしても「モニターを見ている」感覚が拭えません。明るく光る画面は、インテリアに溶け込むより先に、自分の存在を主張してしまいます。

E-ink AI Frameは、バックライトを一切使いません。採用しているのは電子書籍リーダーと同じ電子インク（E-ink）技術。しかも6色対応の「Spectra 6」という最新世代で、高精細インクジェットプリンターと同じ発色原理から、まるで紙に直接描いたような質感を実現しています。

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チカチカしない。目に優しい。部屋の照明が消えれば、普通の絵画と同じように静かに暗くなる。だから寝室に飾っても、睡眠を邪魔しません。液晶ディスプレイでは決して得られない、空間への自然な溶け込み方がここにあります。

電源不要だから置き方も自由

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そしてもうひとつ。光らないということは、電力をほとんど消費しないということ。なんと、内蔵バッテリーのフル充電一回で約1年間も充電不要なんです。

電源コードなしで、本物のアートフレームのように壁に飾れるのが大きなメリット。「デジタルだからコードが必要」という先入観を、あっさり覆してくれるのに驚きますね。

スマホもテレビもパソコンも、すでに生活は液晶だらけです。だからこそ、家のアートくらいは光らないものであってほしい--そう感じる方に、ぜひ一度手にとってほしい一品です。

詳細なスペックや価格、実際にどんなAI生成作品が作れるかといった情報はぜひ下記の販売ページでご確認ください。▶ E-ink AI Frame 販売ページはこちら

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Source: machi-ya