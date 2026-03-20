『PEANUTS』×「シュガーバターの木」コラボ第3弾登場！ 「2WAYトートリュック」など限定アイテムも展開
ブランド誕生15周年を迎えた「シュガーバターの木」は、4月1日（水）から、コミック誕生75周年を迎えた『PEANUTS』とのコラボレーション商品第3弾を、全国の直営店などで順次発売する。
【写真】コンパクトに折りたためて荷物もたっぷり入る！ オリジナルエコバッグがかわいい
■春夏新作フレーバーが登場
今回“Happiness is just being next to you．（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”をテーマに登場するのは、“パーティータイム！”な賑やかな雰囲気のスペシャルアートで作り上げた詰め合わせボックスや新作オリジナルグッズ。
ラインナップには、春夏新作フレーバーの「ストロベリーシェイク風」も封入された、飛び出すポップアップ付きボックスと16個入缶が展開され、スヌーピーと仲間たちがデザインされたお菓子と個包装を楽しめる。
また、爽やかテイストがキュートなオリジナルグッズも展開。お菓子が付いた「ポーチセット」のほか、「ステンレスタンブラー」や「エコバッグ」、催事＆公式通販でしか出会えない限定アイテムの「2WAYトートリュック」、「Tシャツ」、「メッシュポーチ」、「巾着」、「アクリルキーホルダー」がそろう。
さらに、対象商品を3000円（税込）以上購入すると、先着で各種オリジナルステッカーがもらえる特典も用意され、個性豊かな『PEANUTS』の仲間たちと、ホッとやすらぐおいしいひと時を満喫可能だ。
【写真】コンパクトに折りたためて荷物もたっぷり入る！ オリジナルエコバッグがかわいい
■春夏新作フレーバーが登場
今回“Happiness is just being next to you．（しあわせというのは、ただ君のとなりにいるということ）”をテーマに登場するのは、“パーティータイム！”な賑やかな雰囲気のスペシャルアートで作り上げた詰め合わせボックスや新作オリジナルグッズ。
また、爽やかテイストがキュートなオリジナルグッズも展開。お菓子が付いた「ポーチセット」のほか、「ステンレスタンブラー」や「エコバッグ」、催事＆公式通販でしか出会えない限定アイテムの「2WAYトートリュック」、「Tシャツ」、「メッシュポーチ」、「巾着」、「アクリルキーホルダー」がそろう。
さらに、対象商品を3000円（税込）以上購入すると、先着で各種オリジナルステッカーがもらえる特典も用意され、個性豊かな『PEANUTS』の仲間たちと、ホッとやすらぐおいしいひと時を満喫可能だ。