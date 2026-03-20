モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。メーク動画を投稿した。

「久しぶり…メークアップ・リンシャンが戻ってきました」と題し、「今まで使った中で一番のお気に入りのアイライナー」と紹介。実際にアイライナーを使って化粧を行うドアップショットを公開し「本当に使い心地が良すぎて、今日は急いで撮影して編集したの すぐにみんなにシェアしたくて」とつづった。

ファンやフォロワーからも「なんでこんなにかわいいの...」「女神のようにまぶしい」「めっちゃキレイ」「とても美しい」などのコメントが寄せられている。

リン・シャンは台北市出身。16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動するほか、台湾代表のチアも務める。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。