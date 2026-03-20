女子プロレス団体「スターダム」に所属するフワちゃん（32）が20日、TOKYO MX「5時に夢中」（平日午後5時）に生出演。24年8月、SNSでお笑いタレント、やす子への不適切投稿を巡る芸能活動休止後、1年7カ月ぶりとなる地上波生放送に復帰を果たした。

番組冒頭、フワちゃんが登場。肩書は「YouTuber芸人」だった。MCの垣花正から「いろいろあったあとの初の生放送出演、フワちゃんです」と紹介され笑顔。「お久しぶりで〜す。プロレスラーになったフワちゃんです」とあいさつした。

「5時に夢中」、通称「5時夢」を足掛かりに、地上波復帰を果たすタレントは多い。アンジャッシュの渡部建は20年6月に複数女性との不倫を週刊誌に報じられて活動自粛し、22年2月に約1年8カ月ぶりの活動再開。24年6月の同番組で活動復帰後、地上波テレビでは初の生番組への出演となった。

また、当て逃げ騒動から復帰したFUJIWARA藤本敏史も、地上波生放送復帰番組として同年7月5日放送回の同番組に出演した。

元KAT−TUNの中丸雄一は24年8月、週刊文春に女子大生との密会を報じられ、所属事務所から芸能活動謹慎が発表されていた。昨年6月にTOKYO MX「キッズが見てる！もしもタレントじゃなかったら」（日曜午後6時）で地上波復帰。そして同年10月1日、同番組初登場で、水曜レギュラーに就任した。

同番組では、復帰したタレントに対してスキャンダルなどをイジリながらも、温かく迎える独特な雰囲気があり、前例の多さにつながっているとみられる。

フワちゃんは昨年12月、スターダムへの入団を発表し、プロレスでの活動復帰宣言を行った。同年12月29日、東京・両国国技館大会でプロレスにおける“師匠”葉月とシングルマッチで再スタートを切った。先週13日には自身のXで「来週金曜の5時に夢中出ます ご意見番からのするどい意見にも、しっかり受け身をとって頑張ります！」と力強く宣言していた。