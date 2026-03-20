なにわ男子の道枝駿佑（23）と女優の生見愛瑠（24）が20日、都内で映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督）初日舞台あいさつに登壇した。

同作は道枝の初の単独主演作。詩作がひそかな趣味の青年・水嶋春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つクラスメート・遠坂綾音（生見）の10年間を描くラブストーリー。生見は約1年半かけて、歌とギターを猛特訓して撮影に臨んだ。

劇中では、2人が秘密を共有していく姿も描かれる。愛知や大阪など地方ロケも敢行。道枝は、生見の秘密について「現場付近のおいしいご飯屋さんをずっと検索していました」と明かした。生見は「地元愛知の付近でも撮影していたので地元飯食べたいとなって検索しました」とし、同作のキャストやスタッフにも声をかけて食事の席に誘っていたという。三木監督が「人見知りな生見さんが誘ってくれて」と明かすと、生見は道枝に「いたっけ？」とうろ覚え。しゃぶしゃぶや焼き肉の店に行ったというが「しゃぶしゃぶに食べたっけ？」と記憶はおぼろげ。三木監督が道枝も同席していたことをフォローして伝えるも、生見はなかなか思い出せず、道枝は「いたよ！」とむくれていた。