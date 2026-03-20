プロレスラーとして人気団体・スターダムで活動を再開したフワちゃんが２０日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・後５時）に出演。活動再開後初めてとなる地上波に生放送で復帰した。

「覚悟を持って（番組に）来た」と話すフワちゃんに「この番組の後は楽でしょ？」と金曜レギュラーの歌手・中尾ミエ。続けて「今さあ、世の中がおかしいじゃない。私、今の時代なら抹殺されてるわよ」と自虐気味に話し、「全然大丈夫よ、自覚があるんだから」と激励した。

芸能活動休止中は「めちゃくちゃテレビを見てました」というフワちゃん。「テレビは自分がいなくてもおもしろいですよね。『５時に夢中！』でもいろいろ言ってくれて、ありがとうございます！結構みんなガッツリ言ってましたよ」と話した。

中尾は「そんな、謹慎するほどのことでもない」とフォローしたものの、プロレスの春のビッグマッチで、まだ勝ったことのないシングルマッチで「勝てたらうれしい」とフワちゃんが話すと、「そんな甘い世界じゃない」とピシャリ。「もまれりゃいいのよ。まだ若いんだから。大きくなるんだよ」と励ましていた。

ＹｏｕＴｕｂｅｒやタレントとして活躍していたフワちゃんは、お笑いタレント・やす子にＳＮＳで不適切な投稿を行い、２４年８月１１日に芸能活動を休止。昨年１２月２９日にプロレスラーとして“再デビュー”という形で「ＳＴＡＲＤＯＭ ＤＲＥＡＭ ＱＵＥＥＮＤＯＭ ２０２５」に出場。今年に入ってからはＹｏｕＴｕｂｅを配信するするなど、活動を本格化している。