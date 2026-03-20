エンゼルスに移籍したグレイソン・ロドリゲス投手（２６）が右腕負傷にため開幕を負傷者リスト（ＩＬ）で迎える可能性が出てきた。

ＭＬＢ公式サイトのレット・ボリンジャー記者が１９日（日本時間２０日）、自身のＸに「グレイソン・ロドリゲスは腕の痛みに悩まされています。カート・スズキはそれをデッドアームと呼びました。もし今後数日で体調が良ければシーズンに出る可能性はまだありますが、経過観察が続いています。しかし、負傷者リスト候補になる可能性もあります」と投稿した。

グレイソンは昨年１１月、テイラー・ウォード外野手（３２）との交換トレードでオリオールズから加入。昨季、キャリアハイの３６本塁打、１０３打点をマークした主軸を放出してまで獲得した今オフ補強の目玉右腕だ。

メジャー１年目の２０２３年に７勝、翌２４年に１３勝を挙げているグレイソンは先発の柱として期待されている。ただ、昨季は８月に右ヒジの切開手術を受けたため登板機会がないままシーズン終了しており、コンディション面を不安視する声もあった。

嫌な予感が的中し、米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」は「エンゼルスはまたしても不運に見舞われた。ロドリゲスにはすでに大きな怪我のリスクも伴っていた。昨シーズン７２勝９０敗という成績に終わったエンゼルス（メジャーリーグ最長のプレーオフ進出空白期間を抱えている）は、依然として苦境に立たされている」と伝えた。