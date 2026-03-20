通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０．３％に低下 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０．３％に低下

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は１０．３％に低下



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 10.33 8.93 8.97 9.07

1MO 9.47 7.67 8.31 8.10

3MO 9.54 7.31 8.59 8.05

6MO 9.54 7.18 8.69 8.08

9MO 9.60 7.22 8.80 8.16

1YR 9.51 7.22 8.84 8.17





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 9.66 12.19 8.97

1MO 8.91 10.76 8.12

3MO 9.29 10.67 8.11

6MO 9.44 10.50 8.15

9MO 9.57 10.50 8.24

1YR 9.54 10.39 8.24

東京時間16:33現在 参考値



各通貨ペアで１週間が１カ月以降の水準を上回る状況が継続している。しかし、１週間の水準は低下傾向を示しており、１カ月との差は縮小してきている。今週は中東有事をめぐって神経質な相場地合いとなっており、短期ボラティリティー需要が高めに推移しているが、昨日までの一連の主要国中銀金融政策発表を通過したことで、イベントリスクが剥落し、短期ボラティリティーを低下させている。ドル円１週間は１０．３３％、１カ月は９．４７％で推移している。

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