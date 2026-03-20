ガソリン価格どうなる？補助金導入で150～160円台のガソリンスタンドも 高騰の中…3連休の過ごし方は
イラン情勢の悪化で高騰したガソリン価格。今月16日時点では、レギュラーガソリン小売価格の全国平均は、1リットルあたり190円80銭。過去最高値を更新しました。
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ガソリン価格が気になる中、3連休はどのように過ごすのでしょうか。
（弓削はな記者）
「愛知県の刈谷PAに来ています。3連休初日ということで、たくさんの車が止まっています」
（岡山県から）
「結構（ガソリン代が）かかるなと思ったけれど、せっかくの連休なので、遊びに来た」
「（ガソリン代）が高いので、自転車で出かける」
（岐阜・美濃加茂市から）
「せっかくの三連休だから遠くに行きたかったけれど、ガソリン代が高いので、近場の方がいいかなと思う」
（愛知･知立市から）
「車で出かける頻度は減るかなと思う。子どもが楽しめる場所には行きたいので、ガソリン価格が下がってくれるとうれしい」
ガソリン価格 どうなった？
政府は19日から1リットル、170円程度になるように補助金の導入を開始。20日の名古屋市内のガソリンスタンドでは、160円台や150円台のところも。
（愛知･岡崎市から）
「いつ値段が下がるかわからなかったので、少し早めにガソリンを入れた。急に値段が下がったので、ショックだった。もう少し我慢すればよかった」
（広島県から）
「（きのう）1リットル152円だった。その前まで183円くらいだった。きのう急に下がったので、出発する前に満タン入れてきた。ガソリン価格に振り回されていると感じるので、安定してほしい」
乱高下するガソリン価格。私たちの暮らしへの影響はしばらく続きそうです。