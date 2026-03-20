開業から間もなく1年をむかえる「ミナモア」。広島電鉄の乗り入れなど駅周辺は大きな変化を遂げました。「ミナモア」の運営に携わる男性にこの1年と2年目にかける思いを聞きました。



■中国SC開発 営業部 岡田征大さん

「ちょうど今1周年でパネルを出していて、お客さんからいろんなご意見をいただいてて、 毎朝これを見るのが日課になっています」



岡田征大さんは、広島駅ビル「ミナモア」を管理運営する会社でイベントの企画や広報を担当しています。





■中国SC開発 営業部 岡田征大さん「広電さんの乗り入れの開業があって、それが終わるとすぐクリスマス、 年末年始、そしたらもう1周年になりましたので、本当にあっとういう間という感じでしたね」開業からまもなく1年。休日には10万人以上、平日でも7万人から8万人が訪れる施設となりました。地下1階から地上9階に、216店舗。さらに、4月からは新たに4店舗が加わります。■来館者「週1で来てます。すごく洗練された駅になったみたいで楽しいです」■来館者「買い物にいく1つの拠点というか、日常的にいけるところという、いくつかの中の1つにはなりました」「ミナモア」開業後の去年8月には、広島電鉄の路面電車が駅ビル2階への乗り入れを開始しました。■中国SC開発 営業部 岡田征大さん「本当に広島駅から乗られる方も 広島駅に降りられる方というのも前よりも増えているのではないかと思ってます」JR西日本によると、広島電鉄の乗り入れから1週間で広島駅の乗降客数は前の年に比べ14パーセント増えたということです。そして、今月リニューアルした広島駅南口の「エールエールHIROSHIMA」。「ミナモア」の2階とペデストリアンデッキで繋がりました。4月には、広島市の中央図書館も開館します。変化は広島駅周辺にとどまりません。広電の「駅前大橋ルート」開通で、紙屋町や八丁堀エリアへの所要時間が約4分短縮。商業エリアの広がりへの期待が高まっています。まもなく開業1年を迎える「ミナモア」。イベント企画を担当する岡田さんらは2年目のギフト商戦に向け、アイデアを出し合います。■ミーティング「長く寄り添った恋人には自分で考えて（プレゼントを）贈れるんですよ。ディスプレーとかを見て、初めて付き合いましたと、迷う、迷わん？今さら昔過ぎて覚えてないですけど。義理のお母さんに贈る初めての母の日とか、そういう時って迷うんですよ」■中国SC開発 営業部 岡田征大さん「だいぶ各々が考えていることいろんなことを考えているというのをもっとこれからチームで具現化していけば面白いものができるかなと思っています」「多くの人に支持される施設になれた」と手ごたえを感じたこの1年。岡田さんが抱く「ミナモア」開業2年目の姿は。■中国SC開発 営業部 岡田征大さん「広島駅周辺の施設と色々連携して、広島駅周辺を活性化していく、さらには紙屋町・八丁堀、その辺とも連携して、広島の都心部にお客様に来ていただくには何をしたらいいか、広島を盛り上げていくというのを2年目の課題として持っております」【スタジオ】4月1日には「エールエールHIROSHIMA」に図書館がオープンします。さらに、2029年をめどにバスエリアや自家用車の乗降エリアが設置される予定です。「ビッグフロントひろしま」への通路も完成するということで、さらに利便性や回遊性の高まりが期待されます。【2026年3月20日 放送】