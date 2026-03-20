3連休初日の20日、高速道路での痛ましい事故が相次ぎました。三重県亀山市の新名神高速道路ではトラックなど4台が絡む事故で、子供3人を含む6人が死亡しました。



（リポート）

「トンネルの出口付近で、燃えたトラックが確認できます。トンネルの内側の壁も、煤で真っ黒です」

20日午前2時20分ごろ、三重県亀山市の新名神下りの「野登トンネル」で大型トラックと2台の乗用車が炎上し、それぞれの乗用車に乗っていた6人の死亡が確認されました。





焼け焦げた鉄の塊。ぐしゃぐしゃになった車であることは、ホイールの形などでかろうじて分かる程度です。

警察への取材を元に状況をまとめると、事故当時およそ1キロ先で工事が行われていた影響で、現場付近では渋滞が発生していました。



最初に大型トラックが乗用車に追突し、弾みでその先の乗用車と大型トレーラーも巻き込んだとみられ、乗用車2台と大型トラックが炎上しました。

トラックを運転していたのは運送会社社員の水谷水都代容疑者(54)で、過失運転致死の疑いで現行犯逮捕されました。調べに対して「追突した結果、相手の方が亡くなったのは間違いありません」と容疑を認めています。



また、愛知県新城市の新東名下り「稲木トンネル」では、計12台の車が絡む事故が発生しました。

10代の姉妹を含む家族4人が病院に運ばれ、いずれも軽傷だということです。