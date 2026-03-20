◇MLB オープン戦 ジャイアンツ14-11ロッキーズ(日本時間20日、ソルト・リバー・フィールズ)

日本時間20日のジャイアンツ戦に先発登板したロッキーズ・菅野智之投手について、シェーファー 監督が投球を評価しました。

侍ジャパンのメンバーとしてWBCに参加した菅野投手は1次ラウンドのオーストラリア戦で4回無失点と好投。大会が終わりロッキーズに合流し、この日がオープン戦初登板となりました。

この日は初回、1アウトからレフトへのツーベースを浴びますが、後続を抑えて無失点。2回には味方のエラーもあり1点を失いますが、3回にこの日2個目のダブルプレーを奪うなど落ち着いた投球を見せて降板。3回34球を投げ被安打4、1奪三振、無四球、1失点という内容でした。

菅野投手の投球内容について、シェーファー監督は試合後「今夜のトモは良かったと思う。ストライクゾーンをしっかり攻めていたし、球のコマンドも良くてストライクを取れていた。試合の最初の一球もとても良かった。カーブを投げて、それをしっかり決められるというのは、どんなカウントでも武器になる。とてもいいテンポだったし、ダブルプレーも2つ取った」とコメント。日本時間28日に開幕戦を迎えるロッキーズですが、菅野投手が開幕前にあと1試合、オープン戦のマウンドに上がることも明かされました。

試合前には「彼が得意とすることをやってもらいたい。トモがチームに戻ってきてくれて嬉しいよ」と話していたシェーファー監督。開幕に向けて順調な調整ぶりを評価しています。