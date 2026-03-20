ＮＨＫ音楽番組「Ｔｈｅ Ｃｏｖｅｒｓ」公式Ｘは１９日、ＢＳ８Ｋで放送された「スプリング・ロック・フェス」の出演者の記念写真を公開。四肢完全麻痺を公表しているＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥのＫＯＮＴＡも、車椅子姿で写真に収まった。

番組公式Ｘでは「激アツな生放送、終わりました」とし出演者の記念写真を公開。ステージ上で前列中央にはＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥのＫＯＮＴＡの車椅子姿が。横には杏子が座り、指でハートマークを作っている。

メンバーのいまみちともたかもＸでリポストし「観覧とご視聴、感謝 あり〜がとう」と報告。杏子も「スプリングロックフェスありがとうございましたぁ！」と楽屋前写真をアップしている。ＫＯＮＴＡもＸで「令和八年に八年ぶりのカバーズ出演だって？もうひとつ揃えば末広がりなのにな。あ、おれたちが蜂（八）だった おそまつ」と投稿した。

ファンからは「見に行きました。かっこよかったです」「杏子さんとエンリケ氏がＫＯＮＴＡさんの右側に、イマサ氏が左側にってなんか新鮮」「コンタさんがいる。嬉しい」「行きたかったー」などの反応が上がっていた。

この模様は４月１９日、４月２６日にＢＳで午後１０時５０分から放送予定。

ＫＯＮＴＡは昨年１２月に「不慮の事故」により四肢完全麻痺となったことを公表。「肩から上しか使い物にならない」などとも明かしている。今年２月にはサンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽イベントでパフォーマンスを披露していた。