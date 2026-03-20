3月19日、テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが自身のInstagramを更新。そこに写る長すぎる脚にファンから称賛の声があがっている。

三谷アナは《体の半分以上が脚に見える!!激盛れ衣装 ありがたや。》などとつづり、デニムっぽいライトネイビー系の半袖トップスに同色のロングパンツでブラウンの太いベルトをまいた全身ショットを公開した。

そして、自身とお笑い芸人の永野、令和ロマンの郄比良くるまが出演しているバラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（テレビ朝日系）に触れ、《ひっかかりニーチェ今週分はもうご覧いただけましたか？TVer、ABEMA、未公開はYouTubeで ご覧いただけます!!そして！ついに！明日は！ニーチェの初めてのイベントです》と告知した。

三谷アナが自画自賛するように、確かに「体の半分以上が脚に見える」衣装となっている。

この衝撃ショットにファンからは

《可愛すぎってか脚長すぎゃしませんか》

《紬さんスタイルめちゃくちゃ良くて脚長くてカッコいい》

《もぉモデルさんみたいだねぇ》

などと絶賛の声が寄せられている。

三谷アナは1994年4月生まれの31歳。法政大学社会学部メディア社会学科を卒業後、2017年にアナウンサーとして入社した。現在は『ひっかかりニーチェ』のほか、『アベマ倍速ニュース』や『ラブ!!Jリーグ』のMCなどを担当している。

芸能記者が言う。

「三谷アナが注目を集めたのは2022年。テレ朝のYouTubeチャンネルで、2020年から2年間かけて10キロのダイエットを成功させ、話題になりました。それ以来、モデル並みのスタイルを保っており、現役の女子アナではNo.1との声もあります。明るいキャラから、熱心なファンが多い印象です。『フリーになれば確実に売れる』と、業界ではそのポテンシャルの高さが評価されています」

気になるプライベートでは、本誌は2023年のクリスマスイブ、三谷アナと高身長の男性のデートを報じた。

「彼氏とは同棲中だといわれていて、2人の関係は局内でも有名です」（同前）

次はどんなファッションを見せてくれるのか。ファンの期待は高まるばかりだ。