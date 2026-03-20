綾瀬はるか×ヒゲダン藤原が語らう！ 『人はなぜラブレターを書くのか』対談映像4種公開
綾瀬はるかが主演する映画『人はなぜラブレターを書くのか』より、綾瀬と主題歌「エルダーフラワー」を手掛けたOfficial髭男dismの藤原聡の対談映像4種が公開された。
【動画】綾瀬はるか×ヒゲダン藤原が映画タイトル、映画を観て受け取ったメッセージ、主題歌の歌詞について、お互いに聞いてみたいことをトーク！ 動画4種
2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを寄せていた少女がいた。通学電車の中でだけで会える、名前も知らず、話したこともない2人の淡い恋が、不慮の事故により突如終わりを迎えた。
時は流れ2020年、富久さんが通っていた大橋ボクシングジムの大橋秀行会長の元へ、あの少女からメッセージが届く。当時の彼への想いや通学時の思い出がつづられていたラブレターは20年の時を経て、彼の家族の元に届き、息子の知られざる青春の断片と成長を知ることができた。この奇跡の物語に感銘を受けた石井裕也監督が映画化を熱望し、実現に至った。
主演に綾瀬はるかを迎え、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市と豪華キャストが集結し、感動の実話を基に紡がれる珠玉の物語に命を吹き込む。
綾瀬と藤原の対談では、本作や楽曲に込められた想い、さらにお互いの人生観や仕事観について深く語り合う。
以前より交流のあった二人はうれしそうにあいさつを交わし、対談がスタート。「本作のタイトルについて」「本作を観て受け取ったメッセージ」「歌詞について」「お互いに聞いてみたいこと」など、和やかに笑顔を見せつつ、時に熱く語り合った。
1本目の動画ではまず、本作のタイトルについて綾瀬が「最初に聞いた時、響きや問いかける感じもすごく好きだし、素敵なタイトルですよね」と語り始めると、藤原も「思いが自分の心の入れ物から“こぼれたんだろうな”と思いました」と言葉を続け、まるで歌詞のような表現で語るタイトルへの想いに綾瀬が感動の表情を見せる一幕も。
2本目では「本作を観て受け取ったメッセージ」について「（亡くなってしまって）違う世界にいても、ここにいなくても繋がっていて、想いも繋がっている」（綾瀬）、「（大事な人が亡くなった）そこから先の世界でも「生きるに値する美しさと愛が決してなくならずに存在する」ということをこの作品を通してすごく学んだ」（藤原）と二人は語る。
3本目は「歌詞について」。藤原が制作秘話やタイトル「エルダーフラワー」に込めた想いについて語った。また藤原が思い悩んでいた時に起きた心温まるエピソードも披露。そんな藤原の知られざる過去を聞き、綾瀬もこの映画と「エルダーフラワー」の奇跡的な運命に深い感銘を受けた様子だった。
4本目は「お互いに聞いてみたいこと」。藤原が「演じる際に大事にしているポイント」について尋ねると、綾瀬は「初見の感覚、第一印象で自分がグッときた部分を大事にしている」と回答。逆に綾瀬が「未来にこうなりたい」と決めている？」と質問すると、藤原が「バンドをはじめた頃は決めるタイプだったけれど…」と音楽活動と共に変化してきた心の内を明かしている。
お互いの感性や価値観などを交え、さまざまなトークを繰り広げた二人。この動画でしか見ることができない、主題歌の誕生秘話や綾瀬と藤原の人生観を本音で語り合った貴重な対談映像を楽しみたい。
映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、4月17日公開。
【動画】綾瀬はるか×ヒゲダン藤原が映画タイトル、映画を観て受け取ったメッセージ、主題歌の歌詞について、お互いに聞いてみたいことをトーク！ 動画4種
2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを寄せていた少女がいた。通学電車の中でだけで会える、名前も知らず、話したこともない2人の淡い恋が、不慮の事故により突如終わりを迎えた。
主演に綾瀬はるかを迎え、當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市と豪華キャストが集結し、感動の実話を基に紡がれる珠玉の物語に命を吹き込む。
綾瀬と藤原の対談では、本作や楽曲に込められた想い、さらにお互いの人生観や仕事観について深く語り合う。
以前より交流のあった二人はうれしそうにあいさつを交わし、対談がスタート。「本作のタイトルについて」「本作を観て受け取ったメッセージ」「歌詞について」「お互いに聞いてみたいこと」など、和やかに笑顔を見せつつ、時に熱く語り合った。
1本目の動画ではまず、本作のタイトルについて綾瀬が「最初に聞いた時、響きや問いかける感じもすごく好きだし、素敵なタイトルですよね」と語り始めると、藤原も「思いが自分の心の入れ物から“こぼれたんだろうな”と思いました」と言葉を続け、まるで歌詞のような表現で語るタイトルへの想いに綾瀬が感動の表情を見せる一幕も。
2本目では「本作を観て受け取ったメッセージ」について「（亡くなってしまって）違う世界にいても、ここにいなくても繋がっていて、想いも繋がっている」（綾瀬）、「（大事な人が亡くなった）そこから先の世界でも「生きるに値する美しさと愛が決してなくならずに存在する」ということをこの作品を通してすごく学んだ」（藤原）と二人は語る。
3本目は「歌詞について」。藤原が制作秘話やタイトル「エルダーフラワー」に込めた想いについて語った。また藤原が思い悩んでいた時に起きた心温まるエピソードも披露。そんな藤原の知られざる過去を聞き、綾瀬もこの映画と「エルダーフラワー」の奇跡的な運命に深い感銘を受けた様子だった。
4本目は「お互いに聞いてみたいこと」。藤原が「演じる際に大事にしているポイント」について尋ねると、綾瀬は「初見の感覚、第一印象で自分がグッときた部分を大事にしている」と回答。逆に綾瀬が「未来にこうなりたい」と決めている？」と質問すると、藤原が「バンドをはじめた頃は決めるタイプだったけれど…」と音楽活動と共に変化してきた心の内を明かしている。
お互いの感性や価値観などを交え、さまざまなトークを繰り広げた二人。この動画でしか見ることができない、主題歌の誕生秘話や綾瀬と藤原の人生観を本音で語り合った貴重な対談映像を楽しみたい。
映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、4月17日公開。