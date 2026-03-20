トミー・バストウ

写真拡大

　俳優のトミー・バストウが20日にインスタグラムを更新し、出演中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）のメイキングショットを公開。“耳なし芳一”メイクにファンから反響が寄せられた。

【写真】顔中お経だらけ！のトミー・バストウ

　トミーが「クレイジースケジュールだった　メイクさん、スタッフさん、ありがとう」と投稿したのは20日に放送された『ばけばけ』第120回のメイキングショット。写真には、顔中にお経が書かれたトミーの姿が収められている。

　第120回では、トミー演じる八雲と、その妻・トキ（高石あかり）が怪談の執筆を開始。八雲が耳なし芳一さながらに顔中にお経を書いて、トキを驚かせる姿がユーモラスに描かれていた。

　この投稿にファンからは　「すごっ!!と思わず叫んでしまいました」「オツカレサマデス」「般若心経メイク素晴らしいです」などの声が集まっている。

引用：「トミー・バストウ」インスタグラム（@tommybastow）

※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」