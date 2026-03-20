『ばけばけ』トミー・バストウ、“耳なし芳一”メイキングショットに反響「すごっ!!」「オツカレサマデス」
俳優のトミー・バストウが20日にインスタグラムを更新し、出演中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）のメイキングショットを公開。“耳なし芳一”メイクにファンから反響が寄せられた。
【写真】顔中お経だらけ！のトミー・バストウ
トミーが「クレイジースケジュールだった メイクさん、スタッフさん、ありがとう」と投稿したのは20日に放送された『ばけばけ』第120回のメイキングショット。写真には、顔中にお経が書かれたトミーの姿が収められている。
第120回では、トミー演じる八雲と、その妻・トキ（高石あかり）が怪談の執筆を開始。八雲が耳なし芳一さながらに顔中にお経を書いて、トキを驚かせる姿がユーモラスに描かれていた。
この投稿にファンからは 「すごっ!!と思わず叫んでしまいました」「オツカレサマデス」「般若心経メイク素晴らしいです」などの声が集まっている。
引用：「トミー・バストウ」インスタグラム（@tommybastow）
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】顔中お経だらけ！のトミー・バストウ
トミーが「クレイジースケジュールだった メイクさん、スタッフさん、ありがとう」と投稿したのは20日に放送された『ばけばけ』第120回のメイキングショット。写真には、顔中にお経が書かれたトミーの姿が収められている。
この投稿にファンからは 「すごっ!!と思わず叫んでしまいました」「オツカレサマデス」「般若心経メイク素晴らしいです」などの声が集まっている。
引用：「トミー・バストウ」インスタグラム（@tommybastow）
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」