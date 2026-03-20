大阪府は１９日、３０代男性が「はしか」に感染したと発表した。

１７日に富田林保健所管内の医療機関から届出があり、大阪健康安全基盤研究所で検査を実施したところ、１８日に陽性であることが確定した。同府は、男性が利用した施設を以下の通りに公表。４月７日までに発熱・発疹等、麻しんを疑う症状が現われた場合は、事前に医療機関に連絡の上、マスクを着用し、公共交通機関の利用は避け、速やかに受診するように呼びかけている。

以下、感染性のある期間に患者が利用、不特定多数の人と接触した可能性のある日時及び施設等。なお、はしかのウイルスの空気中での生存期間は２時間以下とされており、現時点において患者が利用した施設等を利用しても感染の心配はない。

【３月１２日】

▽午後１時から同３０分頃

南海電鉄 南海高野線 大阪狭山市駅からなんば駅まで

▽午後１時３０分から午後２時頃

Osaka Metro御堂筋線なんば駅から心斎橋駅まで

▽午後３時から午後４時頃

コメダ珈琲 西心斎橋店

▽午後６時２０分頃から同４５分頃

Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅からなんば駅まで

▽午後６時４５分から午後７時３０分頃

南海電鉄 南海高野線なんば駅から大阪狭山市駅まで

【３月１３日】

▽午後２時から同４０分頃

南海電鉄 南海高野線大阪狭山市駅からなんば駅まで

▽午後２時４０分から午後３時頃

Osaka Metro御堂筋線なんば駅から心斎橋駅まで

▽午後３時１５分頃から同４５分頃

Osaka Metro御堂筋線心斎橋駅から梅田駅まで

▽午後４時から午後５時頃

スターバックスコーヒーグランフロント大阪北館1階店

▽午後５時１５分頃から午後６時頃

Osaka Metro御堂筋線梅田駅から心斎橋駅まで

▽午後１０時３０分から午後１１時頃

Osaka Metro御堂筋線なんば駅から梅田駅まで

【３月１４日】

▽午前６時から同３０分頃

Osaka Metro御堂筋線梅田駅からなんば駅まで

▽午前６時３０分から午前７時３０分頃

南海電鉄 南海高野線なんば駅から大阪狭山市駅まで

【３月１７日】

▽午前８時から同３０分頃

PL病院 ２階内科受付付近（富田林市）