歌手の田辺靖雄と九重佑三子が２０日、東京・古賀政男音楽博物館けやきホールで生誕８０年を記念した公演「８０☆８０コンサート」を行った。

１９７３年に結婚し、今なお現役として活躍する２人の生誕８０年を記念した公演。田辺は「僕は８０歳の青春真っただ中」と語ると、「青春時代」や「ヘイ・ポーラ」、「まだ見ぬ幸福」など息ぴったりに歌い上げ、約２時間で全２５曲を披露した。

公演中盤、戦後歌謡史８０年の歴史をたどるように、続々と名曲を熱唱。１９４０年代の「りんごの唄」から１９８０年代の「川の流れのように」などを披露。「６０’ｓヒットメドレー」では客席から紙テープが投げられ、ファンとの交流を楽しんだ。

九重が明日８０歳の誕生日を迎えることをファンに報告すると、大きな拍手が沸き起こった。２人の孫がサプライズでケーキを持ち込み、祝福。「小さかった子がこんなに大きくなって、時が経（た）つのは早いですね」としみじみと語った。

圧巻のステージを見せつけ、田辺は「皆さんに幸せになっていただいて、一瞬でも喜んでもらえるなら、僕たちはこれからも『８０☆８０ツアー』を続けていきます」と宣言。九重は「若さと熱気で会場がむんむんとしていますので、風邪など引かないように」と笑わせ、来場者の体をいたわった。