【広島】新井貴浩監督、けん制死に「防げるミス」床田は「まずまず良かった」菊池にも言及／一問一答
◆オープン戦 ソフトバンク４―３広島（２０日・みずほペイペイドーム）
広島はソフトバンクに敗れ、オープン戦３連敗となった。先発・床田は３回３安打２失点。２７日の開幕・中日戦（マツダ）で先発する左腕が、開幕前のラスト登板を終えた。
打線は２回バッテリーエラーの間に先制。３回２死一塁では佐々木が右中間へ適時二塁打を放ち、４回には菊池が左翼へソロをたたき込んだ。初回には中村奨がけん制死など痛いミスもあった。ＷＢＣに出場していた小園は帰国後初出場で４打席たち、３打数無安打。不振が続いていたファビアンは今季のオープン戦初のマルチ安打をマークした。
以下は新井監督の一問一答
―小園は４打席たてたことが何より
「そうだね」
―動き的にはまだ試運転
「まず、試合に出ることが優先だから」
―投手の球を見て、開幕まで調整してもらいたい
「そうだね。体調面もそうだし、やっぱり試合勘という面でね」
―先発・床田は出力も上がってきた
「床田はまずまず良かったんじゃないの。あとは開幕に向けて調整してもらえれば」
―ファビアンも京セラで１本出てから、今日も含めて内容がよくなってきている
「そうやね。あと残り２試合、しっかり調整して準備してほしいです」
―初回、牽制のところは
「裏をつかれたわけじゃないから、そこら辺は防げるミスだと思う」
―菊池はソロ
「いいバッティングだったし、体がキレているよね」
―菊池はベテランも含めて横一線という中で、結果も内容もいい状態
「ずっと言ってるので。でも、その中で、オープン戦だけど、結果を出していこうという姿は伝わる」