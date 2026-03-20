◆オープン戦 ソフトバンク４―３広島（２０日・みずほペイペイドーム）

広島はソフトバンクに敗れ、オープン戦３連敗となった。先発・床田は３回３安打２失点。２７日の開幕・中日戦（マツダ）で先発する左腕が、開幕前のラスト登板を終えた。

打線は２回バッテリーエラーの間に先制。３回２死一塁では佐々木が右中間へ適時二塁打を放ち、４回には菊池が左翼へソロをたたき込んだ。初回には中村奨がけん制死など痛いミスもあった。ＷＢＣに出場していた小園は帰国後初出場で４打席たち、３打数無安打。不振が続いていたファビアンは今季のオープン戦初のマルチ安打をマークした。

以下は新井監督の一問一答

―小園は４打席たてたことが何より

「そうだね」

―動き的にはまだ試運転

「まず、試合に出ることが優先だから」

―投手の球を見て、開幕まで調整してもらいたい

「そうだね。体調面もそうだし、やっぱり試合勘という面でね」

―先発・床田は出力も上がってきた

「床田はまずまず良かったんじゃないの。あとは開幕に向けて調整してもらえれば」

―ファビアンも京セラで１本出てから、今日も含めて内容がよくなってきている

「そうやね。あと残り２試合、しっかり調整して準備してほしいです」

―初回、牽制のところは

「裏をつかれたわけじゃないから、そこら辺は防げるミスだと思う」

―菊池はソロ

「いいバッティングだったし、体がキレているよね」

―菊池はベテランも含めて横一線という中で、結果も内容もいい状態

「ずっと言ってるので。でも、その中で、オープン戦だけど、結果を出していこうという姿は伝わる」