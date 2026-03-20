フリーアナウンサーの望月理恵（54）が3月11日、「上田と女が吠える夜」（日テレ系）に出演。「おひとり様の本音爆発SP」とのお題に「離婚してよかったのは、便秘が治ったこと」と回答して笑わせ、健在ぶりをアピールした。

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読売巨人軍のファンを公言

「世界ふしぎ発見！」からフリーアナの道へ

望月は兵庫県明石市出身。短大卒業後、一般企業勤務を経てTBSの「世界ふしぎ発見！」のオーディションに合格した。

「本人は番組の人気レポーターである『ミステリーハンター』になれば海外にタダで行けるくらいの軽い気持ちだった。当時は台本を棒読みするようなレポートで出演は10回でしたが、クールな雰囲気は業界の目にとまった」（芸能記者）

その後、番組の解答者だった板東英二の事務所に所属。付き人をしたこともあったが、1997年にフリーアナを多く抱える「セント・フォース」に移籍して新たな道を模索した。

「関西弁を直すためNHKアナの話し方を真似るなど勉強。ラジオのパーソナリティーなどでキャリアを積み上げた」（芸能関係者）

私生活にも変化が起きる。2003年、パーティーで知り合った2歳年下のイケメン僧侶と31歳で結婚。翌年、望月は日テレ「ズームイン!!サタデー」の司会者に抜擢された。

「明るく親しみやすいキャラで愛称は“モッチー”。朝の番組ながら『スナックモッチー』というコーナーを担当。ママに扮した望月がゲストと対談する同コーナーは人気を博し、番組の顔になった」（放送記者）

喋りにも余裕が生まれ笑いのセンスも見せていたのだが……。

住職は3年後にタレントの森泉と「でき婚」報道

「夫は都内の由緒ある寺院の住職で資産家。望月は『俗な私のブログには登場させなかった』とのちに語ったが、不仲説が広がった」（女性誌記者）

15年、「お互いの将来も考え、別々の道を歩むことになりました」と12年の結婚生活にピリオドを打ったことをブログで発表。

「すれ違いの他に、寺の跡継ぎになる子供ができなかったことも指摘された。住職は3年後にタレントの森泉との『でき婚』が報じられた」（同前）

キャスターと取締役の二刀流に

望月は離婚をバツイチならぬ「マルイチ」と捉え、「ぶらり途中下車の旅」などレポーターの仕事を中心に活動した。人気も安定していたなか、50歳のタイミングで17年続けた「ズムサタ」を自身の決断で卒業。同時に事務所の取締役就任を発表した。

「後輩の意見を事務所に反映させて欲しいと要請を受けていた。プレイングマネージャーとして活躍している」（芸能デスク）

これぞ、ホントの坊主バツ儲け？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月26日号）