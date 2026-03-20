AK-69、「69」の由来を地上波で明かす「ある時先輩に…」
ラッパーのAK-69が、19日放送の読売テレビ・日本テレビ系『秘密のケンミンSHOW極』（毎週木曜 後9：00）に出演。自身の名前にある「69」の由来を明かした。
【写真】なんて豪華な内装…！新型アルファード納車を報告したAK-69
MCの田中裕二から名前の由来を聞かれたAK-69は「初めAK-47という番号だった」と伝えた。続けて「銃の名前なんですけど、当時ラッパーが銃の名前をMCにするのがアメリカとかで流行っていて」と説明した。
「ある時フライヤーを作ってる先輩に“69”に変えられてて」と話した。「勝手に変えられたっていうつまらない理由ですけど…」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。
【写真】なんて豪華な内装…！新型アルファード納車を報告したAK-69
MCの田中裕二から名前の由来を聞かれたAK-69は「初めAK-47という番号だった」と伝えた。続けて「銃の名前なんですけど、当時ラッパーが銃の名前をMCにするのがアメリカとかで流行っていて」と説明した。
「ある時フライヤーを作ってる先輩に“69”に変えられてて」と話した。「勝手に変えられたっていうつまらない理由ですけど…」と話し、スタジオの笑いを誘っていた。