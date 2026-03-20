ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。体調を崩したことを明かしました。

【写真を見る】【 ニャンちゅう 】声優・津久井教生さん「体調崩しました〜」「アラームなりっぱなし〜 ヘロヘロ仮面に変身しました」【 ALS闘病 】



津久井さんは「体調崩しました〜もう〜」と題してブログを投稿。





自身の体調について「体温は39度5分〜 脈拍は130を越えて アラームなりっぱなし〜 ヘロヘロ仮面に変身しました」と、ユーモアを交えてつづりました。





続けて「ようやく落ち着いて来て起き上がれました ゆっくりと回復していきますね」と、現在は快方へ向かっていると記しています。





最後は桜のつぼみの画像を添えて、「ベランダの桜もまもなく咲そうです 楽しみにしています」と、前向きな思いをつづり締めくくっています。





津久井さんは、2024年10月の投稿で、罹患公表から5年が経過したことに触れ、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への謝意を述べていました。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理の大切さを呼びかけています。





津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。過酷な病と向き合いながらも発信を続けるその姿は、多くの人々に勇気を与えています。



【担当：芸能情報ステーション】