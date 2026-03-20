◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦(20日、甲子園球場)

春の選抜高校野球の大会2日目は、先発投手の好投が目立ちました。

まずは第2試合に出場した、神村学園の先発・龍頭汰樹投手(3年)。昨年のセンバツ王者・横浜(神奈川)を迎え撃ち、完封しました。初回にはセンターに抜けるヒットを浴び、味方のエラーでランナーの進塁を許すも落ち着いた投球。後続を打ち取り無失点とします。次の回でもヒットを浴びるも、得点は許さず。無四球と制球のよさも見せ、打者を打ち取っていきます。2点リードで迎えた9回には2本のヒットと死球で2アウト満塁と、一発逆転のピンチを招くも、外角低めのスライダーで空振り三振。大ピンチをしのぎマウンドで拳を力強く握りほえました。

さらに第3試合に出場した智弁学園(奈良)の杉本真滉投手(3年)も、完封の好投。花巻東(岩手)と対戦し、2回まではヒットを許すも、3回から6回までは無安打に相手打線を抑えます。与四死球3とランナーを許す場面もありましたが、被安打はわずか3本。好投でチームを完封勝利に導きました。

▽大会2日目結果滋賀学園(滋賀)5-4長崎西(長崎)神村学園(鹿児島)2-0横浜(神奈川)智弁学園(奈良)4-0花巻東(岩手)