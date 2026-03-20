11年のダンス歴を誇る練習生・SERIAが、愛用シューズと「依存症」と語る帽子の私物コレクションを披露した。

【映像】スタイル抜群・18歳美人練習生（美しい顔面と全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送。また特別動画では、候補者たちが合宿へと向かう際の自宅でパッキングする様子が映された。

神奈川県出身の18歳、SERIA（城守星愛）は、アメリカ人の父と日本人の母を持つバイリンガル。11年のダンス歴を誇る彼女だが、パッキング作業には「とてもスムーズじゃありません！」と大苦戦の様子だ。

そんな彼女の「これがないと踊れない」というマストアイテムが、履き潰してボロボロになったというナイキの「エアフォース1」。「本当に踊り心地が素敵なので、マストですねこの子は」と、ダンスに懸ける情熱を愛用品から覗かせた。

さらに個性が爆発したのは、彼女が「依存症ってくらい好き」と公言する帽子のコレクション。部屋のドアに溢れんばかりに掛けられた帽子を映し出し、「帽子 is Life」と名言を投下。合宿にも厳選した数個を持参することを明かしていた。