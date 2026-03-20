4人の側室と初めての茶会。王の子殺しの闇に迫るべく、王后は彼女らの心の内を探る／雪花妃伝2
『雪花妃伝 〜藍帝後宮始末記〜2』（瀬田一乃：漫画、都月きく音：原作、伊東七つ生：キャラクター原案/KADOKAWA）第7回【全20回】
【漫画】『雪花妃伝〜藍帝後宮始末記〜（1〜5）』を第1回から読む
「この娘はいずれ王を害する」と託宣を受けた少女・鈴雪（りんせつ）は、廟で静かに生涯を終えるはずだった。しかし、王・藍叡（らんえい）の手で強引に都へ連れ去られ、名ばかりの王后となる。それから8年、離宮で美しく知性あふれる女性となった鈴雪は、陰謀渦巻く後宮の世界に投げ込まれてしまう。王の密命を受け、王子殺しの真実を探る中で次第に心を通わせていく2人。しかし後宮の闇と禁忌に触れた鈴雪は、何者かに毒を盛られてしまい――。後宮に潜む殺人鬼の狙いは何だったのか。ご好評いただいた『雪花妃伝 〜藍帝後宮始末記〜』第1巻を再連載。さらに第2〜5巻から新たなエピソードを5月末までの期間限定でお届けします。
【漫画】『雪花妃伝〜藍帝後宮始末記〜（1〜5）』を第1回から読む
「この娘はいずれ王を害する」と託宣を受けた少女・鈴雪（りんせつ）は、廟で静かに生涯を終えるはずだった。しかし、王・藍叡（らんえい）の手で強引に都へ連れ去られ、名ばかりの王后となる。それから8年、離宮で美しく知性あふれる女性となった鈴雪は、陰謀渦巻く後宮の世界に投げ込まれてしまう。王の密命を受け、王子殺しの真実を探る中で次第に心を通わせていく2人。しかし後宮の闇と禁忌に触れた鈴雪は、何者かに毒を盛られてしまい――。後宮に潜む殺人鬼の狙いは何だったのか。ご好評いただいた『雪花妃伝 〜藍帝後宮始末記〜』第1巻を再連載。さらに第2〜5巻から新たなエピソードを5月末までの期間限定でお届けします。