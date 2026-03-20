ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）の猜儔臭瓩棒賁腑瓮妊アが驚きを隠せなかった。

１９日（日本時間２０日）、専門メディア「ドジャースウエイ」は「ドジャースの不振な試合後、デーブ・ロバーツ監督はブレーク・トレイネン投手を容赦なく批判した」との記事を配信した。

３７歳のベテラン右腕はブルワーズとのオープン戦（日本時間１７日、キャメルバックランチ）の５回一死から３番手で登板。死球から満塁弾を被弾するなど２安打２四死球の内容。１イニング１０失点、大量２４失点につなげてしまった。

ロバーツ監督は「トライネンは自信が感じられない。実行力がない。ここ３〜４試合、期待通りの投球ができていない。確信が感じられない」と昨季の「勝ちパターン」投手をバッサリと切り捨てた。

同メディアは「昨年のドジャースのブルペン崩壊の立役者はタナー・スコット、カービー・イェーツ、ブレーク・トレイネンの３人」と名指しで批判すると、「普段は選手の不調を率直に語らないロバーツ監督でさえ、現時点で納得していないのなら、トレイネンの今シーズンは厳しいものになるだろう」と今季年俸１３５０万ドル（約２１億３８４０万円）の右腕に暗雲が垂れ込めているとした。

右腕は大谷が先発した１８日（同１９日）のジャイアンツ戦では４番手で７回から登板。１四球を与えるも無安打で切り抜けた。開幕ロースター入りは確実も結果次第ではすぐに狢緻鬮瓩噺鯊紊箸覆襪箸いΑ

同記事は「開幕ロースター入りが難しいとみられるエドガルド・ヘンリケスも、制球難を克服できれば戦力になる。さらにリバー・ライアンとギャビン・ストーンにもメジャー登板の機会を与える必要がある。つまり、トライネンが不調を続ける場合、ドジャースには選択肢があるということだ」と具体的な代役候補を列挙した。